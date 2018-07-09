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Ученые нашли самый яркий квазар в ранней Вселенной

Астрофизики назвали самый яркий объект в молодой Вселенной, им стала черная дыра PSO J352-15. По утверждению специалистов, она сформировалась в первые дни нашей Вселенной, сейчас астрономы наблюдают ее в том виде, когда Метагалактике исполнился всего 1 миллиард лет.

По словам ученого из американской радиоастрономической обсерватории в Сокорро Криса Карилли, данный квазар интересен тем, что существовал в период ионизации водорода, из-за чего Вселенная становилась прозрачной.

Ученые нашли самый яркий квазар в ранней Вселенной


Кроме того, многочисленные теории утверждают, что сверхмассивные галактические черные дыры образуются после взрыва Сверхновой и слияния множества более мелких черных дыр в одну огромную. Но для формирования PSO J352-15 в молодой Вселенной отсутствовало такое количество материи.

Здесь астрофизики предполагают, что ранние черные дыры могли образовываться согласно экзотическим событиям: в результате коллапса облаков, состоящих из атомарного водорода, или из сгустков темной материи и скоплений «темных» звезд.

Объект PSO J352-15 удалось зарегистрировать благодаря группе телескопов VLBI. Сейчас известно, что это самая яркая черная дыра, имеющая два джета, вытянутых на пять тысяч световых лет. Из-за удаленного расположения (13 миллиардов световых лет), ученые не могут сказать, из какого вещества она была образована.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 21:08
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