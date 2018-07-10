Получен первый детализированный снимок со спутника «Аист-2Д»
Представители инженерной компании «Лоретт» заявили о том, что лабораторный комплекс предприятия смог заполучить первый детализированный снимок, который был сделан с помощью аппарата «Аист-2Д».
В официальном сообщении представителей компании «Лоретт» указано, что спутник передал данные на территорию австралийского населенного пункта под названием Перт. Стоит напомнить, что оборудование аппарата было создано совместными усилиями студентов и ученых Самарского государственного аэрокосмического университета.
Известно, что полученное изображение является первым в своем роде, поскольку ранее снимки из космоса такой четкости еще не получали.
Разрешение фото составляет 2 м. Поверхность Земли было сфотографировано с помощью специальной антенны, которая не оснащена опорно-двигательным устройством.
В официальном сообщении представителей компании «Лоретт» указано, что спутник передал данные на территорию австралийского населенного пункта под названием Перт. Стоит напомнить, что оборудование аппарата было создано совместными усилиями студентов и ученых Самарского государственного аэрокосмического университета.
Известно, что полученное изображение является первым в своем роде, поскольку ранее снимки из космоса такой четкости еще не получали.
Разрешение фото составляет 2 м. Поверхность Земли было сфотографировано с помощью специальной антенны, которая не оснащена опорно-двигательным устройством.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:30