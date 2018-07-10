Получен первый детализированный снимок со спутника «Аист-2Д»

В официальном сообщении представителей компании «Лоретт» указано, что спутник передал данные на территорию австралийского населенного пункта под названием Перт. Стоит напомнить, что оборудование аппарата было создано совместными усилиями студентов и ученых Самарского государственного аэрокосмического университета.Известно, что полученное изображение является первым в своем роде, поскольку ранее снимки из космоса такой четкости еще не получали.Разрешение фото составляет 2 м. Поверхность Земли было сфотографировано с помощью специальной антенны, которая не оснащена опорно-двигательным устройством.