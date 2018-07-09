Сборная России стала лучшей командой ЧМ-2018 по игре в обороне

Подопечные Станислава Черчесова действовали в защите наиболее эффективнее, чем другие сборные-участницы.Тем временем, лучшей атакующей командой является Бразилия, которая произвела 292 атаки, а самой результативной сборной стала сборная Бельгии с 14 голами. Наибольшее количество успешных передач было сделано сборной Испании - 3120.В данный момент на первенстве мира были сыграны 60 матчей. Напоминаем, что 10 и 11 июля состоятся два полуфинала, 14 июля состоится матч за третье место, а сам финал пройдет 15-го.