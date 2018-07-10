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17-летняя девушка собирается покорить Марс

17-летняя Алисса Карсон имеет все шансы стать первым человеком, ступившим на поверхность Марса. О космических приключениях девочка мечтает с трехлетнего возраста.

17-летняя девушка собирается покорить Марс


Алисса Карсон рассказала о том, что с раннего детства мечтает покорить Марс. Родители всячески поощряли неординарное желание дочери, и записали ее в космический лагерь в штате Алабама, а также в Лавале. В данное время она является единственным участником, посетившим все три тренировочных лагеря NASA.

В своем Instagram-аккаунте девушка написала, что в ее комнате располагается огромная карта Марса, которую она с детства любила изучать. Также родители часто покупали ей более мощные телескопы, а сама Алисса подолгу просматривала видео марсоходов, исследующих поверхность Красной планеты.
 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 07:15
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