В водах Азовского моря эксперты обнаружили смертельный вирус холеры

Местные СМИ опровергают такую информацию, только специалисты отметили, что в этот раз нет мизерной локации вибрионов, но палочка холеры может стать угрозой для здоровья людей. Это связано с захоронениями воинов АТО, которые находились в рекреационных зонах.После обильных дождей они были размыты, а вирусы попали в море. Аналогичная ситуация была 6 лет назад, после чего власти города приняли срочные меры безопасности. Российские специалисты постоянно наблюдают за акваторией, но вирус сложно выявить вовремя, а потому не стоит отдыхать на пляжах, не прошедших проверку.