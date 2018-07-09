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В водах Азовского моря эксперты обнаружили смертельный вирус холеры

В водах Азовского моря эксперты обнаружили смертельный вирус холеры. Он был замечен возле украинского города Мариуполя и может распространиться за территорию страны.

Местные СМИ опровергают такую информацию, только специалисты отметили, что в этот раз нет мизерной локации вибрионов, но палочка холеры может стать угрозой для здоровья людей. Это связано с захоронениями воинов АТО, которые находились в рекреационных зонах.

В водах Азовского моря эксперты обнаружили смертельный вирус холеры


После обильных дождей они были размыты, а вирусы попали в море. Аналогичная ситуация была 6 лет назад, после чего власти города приняли срочные меры безопасности. Российские специалисты постоянно наблюдают за акваторией, но вирус сложно выявить вовремя, а потому не стоит отдыхать на пляжах, не прошедших проверку.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:55
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