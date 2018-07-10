Путин планирует посетить финал ЧМ-2018 по футболу

По словам Пескова, отсутствие Путина на других матчах сборной России еще не значит, что ему безразлична игра судьба команды. Пресс-секретарь сказал, что даже в период своего отсутствия на стадионе, президент имел постоянную связь со Станиславом Черчесовым, тренером российской команды. Так он узнавал всю необходимую ему информацию из первых уст.Также в пресс-центре Кремля заявили о том, что в планах Путина были только матчи открытия и закрытия турнира. Таким образом, появление главы государства на стадионе, где будет проводиться финальный матч ЧМ-2018, вполне ожидаемо.