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Путин планирует посетить финал ЧМ-2018 по футболу

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что на данный момент у президента России по-прежнему есть в планах посещение финального матча Чемпионата мира 2018. Помимо этого Песков сказал, что глава государства до конца болел за российскую сборную.

Путин планирует посетить финал ЧМ-2018 по футболу


По словам Пескова, отсутствие Путина на других матчах сборной России еще не значит, что ему безразлична игра судьба команды. Пресс-секретарь сказал, что даже в период своего отсутствия на стадионе, президент имел постоянную связь со Станиславом Черчесовым, тренером российской команды. Так он узнавал всю необходимую ему информацию из первых уст.

Также в пресс-центре Кремля заявили о том, что в планах Путина были только матчи открытия и закрытия турнира. Таким образом, появление главы государства на стадионе, где будет проводиться финальный матч ЧМ-2018, вполне ожидаемо.
 
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Общество / Спорт / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:00
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