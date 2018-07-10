Путин планирует посетить финал ЧМ-2018 по футболу
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что на данный момент у президента России по-прежнему есть в планах посещение финального матча Чемпионата мира 2018. Помимо этого Песков сказал, что глава государства до конца болел за российскую сборную.
По словам Пескова, отсутствие Путина на других матчах сборной России еще не значит, что ему безразлична игра судьба команды. Пресс-секретарь сказал, что даже в период своего отсутствия на стадионе, президент имел постоянную связь со Станиславом Черчесовым, тренером российской команды. Так он узнавал всю необходимую ему информацию из первых уст.
Также в пресс-центре Кремля заявили о том, что в планах Путина были только матчи открытия и закрытия турнира. Таким образом, появление главы государства на стадионе, где будет проводиться финальный матч ЧМ-2018, вполне ожидаемо.
По словам Пескова, отсутствие Путина на других матчах сборной России еще не значит, что ему безразлична игра судьба команды. Пресс-секретарь сказал, что даже в период своего отсутствия на стадионе, президент имел постоянную связь со Станиславом Черчесовым, тренером российской команды. Так он узнавал всю необходимую ему информацию из первых уст.
Также в пресс-центре Кремля заявили о том, что в планах Путина были только матчи открытия и закрытия турнира. Таким образом, появление главы государства на стадионе, где будет проводиться финальный матч ЧМ-2018, вполне ожидаемо.
Общество / Спорт / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:00