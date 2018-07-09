АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Бывшего наставника «Барселоны» назначили главным тренером сборной Испании

Экс-наставник «Барселоны» Луис Энрике стал новым главным тренером Испанской сборной, передает ТАСС.

Бывшего наставника «Барселоны» назначили главным тренером сборной Испании

«Совет директоров Королевской испанской федерации футбола принял решение единогласно. Этот тренер соответствует всем нашим критериям. Он будет работать со своим тренерским штабом», — сообщил президент организации Луис Рубиалес.

По информации, контракт с Энрике был заключен сроком на два года.

Напоминаем, что на чемпионате мира 2018 года пост главного тренера сборной Испании занимал Фернандо Йерро. Бывший наставник испанской команды Хулен Лопетегу был смещен со своего поста буквально за несколько дней до начала мундиаля после заключения соглашения с мадридским «Реалом».
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Спорт / Культура
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые нашли самый яркий квазар в ранней Вселенной
Расшифровка Библии и предсказания Нострадамуса
Lamborghini Aventador SVJ планирует побить
Американка вытащила на сушу акулу и была признана
Иностранные болельщики обвинили западные СМИ в
Алла Пугачева помогла племяннику Владу
Звезду из «Бригады» наказали за пистолет
Артем Дзюба в ближайшие дни может подписать
Мама певицы Риты Оры выглядит моложе дочери
Бывшего наставника «Барселоны» назначили главным
“Бункер 754” на полигоне Капустин Яр является
Исследование CRISPR воссоздало стадии превращения
Пожилой китаец спас выпавшего из окна ребенка,
Сборная России стала лучшей командой ЧМ-2018 по
Плавающие НЛО над территорией новозеландского
Эвелина Бледанс имеет романтические отношения с
Ученые: В 2051 году люди смогут жить до 650 лет и
На встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп
Максим Топилин, глава Минитруда: Рост пенсий на
Бывший игрок сборной Португалии назвал самый
Российский авторынок растёт вопреки повышению цен
Новосибирец после отказа девушки облил ее мочой и
Рэпер Тимати показал «крутое» черно-белое фото с
Повар-профессионал рассказал, какая соль самая
Поклонники были шокированы неживыми глазами Аллы
В Испании матадор потерял часть скальпа в
Леонид Агутин порадовал поклонников редким
Nissan сообщил про недостоверную информацию
Юлия Барановская опубликовала фото солнечных ванн
Аппарт Parker Solar Probe получил свой
Просмотреть все новости