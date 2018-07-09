Бывшего наставника «Барселоны» назначили главным тренером сборной Испании

«Совет директоров Королевской испанской федерации футбола принял решение единогласно. Этот тренер соответствует всем нашим критериям. Он будет работать со своим тренерским штабом», — сообщил президент организации Луис Рубиалес.

По информации, контракт с Энрике был заключен сроком на два года.Напоминаем, что на чемпионате мира 2018 года пост главного тренера сборной Испании занимал Фернандо Йерро. Бывший наставник испанской команды Хулен Лопетегу был смещен со своего поста буквально за несколько дней до начала мундиаля после заключения соглашения с мадридским «Реалом».