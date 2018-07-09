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Исследование CRISPR воссоздало стадии превращения доброкачественных родинок в меланомы

Исследователи UC в Сан-Франциско идентифицировали последовательность генетических изменений, превращающих доброкачественные молы в злокачественную меланому, использовав редактирование гена CRISPR для повторного создания этапов эволюции меланомы в нормальных клетках кожи человека. Исследование выявило ключевые молекулярные предупреждающие признаки, которые могут быть использованы клиницистами для выявления развивающихся раковых заболеваний до их распространения, а также могут привести к новым целенаправленным методам лечения.

Исследование CRISPR воссоздало стадии превращения доброкачественных родинок в меланомы


Новое исследование впервые систематически отслеживает, как новые мутации и изменения в активности генов разрушают клеточные защитные механизмы, позволяя кротам превращаться в меланому. Ученые также выявили новые биомаркеры, которые могут быть использованы в клинике для более надежного обнаружения быстро прогрессирующих меланом, требующие дополнительного лечения за пределами хирургического удаления.

Исследователи секвенировали опухолевую ДНК для выявления генных мутаций, возникающих на разных стадиях развития рака, а также измеренных изменений в РНК для связывания этих мутаций со связанными изменениями в активности генов. «Это первое исследование для профилирования, как ДНК, так и РНК от сопоставления образцов меланомы и молей предшественников от тех же пациентов», - сказал Шейн.

Исследователи обнаружили, что по мере прогрессирования опухолей множественные независимые мутации генов многократно корректируют центральные молекулярные пути, контролирующие рост клеток, подавление опухолей и регуляцию ДНК до тех пор, пока не будут накоплены достаточные мутации, чтобы разрушить естественные защитные механизмы клеток и вызвать рак.

Среди других находки исследователи обнаружили, что молы последовательно развивают мутации в классе регуляторов ДНК SWI / SNF в качестве ключевого шага в их переходе на злокачественную опухоль, предполагая, что этот маркер можно использовать клинически для выявления опасных родинок, нуждающихся в лечении.

Исследователи надеются, что этот новый инструмент значительно ускорит исследование того, как быстрее диагностировать и лечить пациентов с меланомой. В частности, ученые надеются, что их открытия будут быстро включены в клинические генетические тесты, которые позволят врачам быстро оценить риск заболевания раком кожи и установить пациентов с самым высоким риском для раннего лечения.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 20:00
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