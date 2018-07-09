Американка вытащила на сушу акулу и была признана рыбачкой года

Изумленные зрители наблюдали, как эта особа ловко управляется со спиннингом, а житель Остина отметил, что она стала лучшей среди рыбаков на побережье. Сама победительница негласного турнира сообщила, что продолжила ловить рыбу после выхода избранника на берег.Потом одна снасть оборвалась, но дама не захотела выпускать желанный трофей, зацепившийся за леску, а дальше тянула его вплавь до берега. Затем она сделала фото возле акулы, решив отпустить побежденного соперника на свободу. Свидетели события долго восхищались навыками изящной рыбачки, сумевшей покорить жительницу подводных глубин.