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Американка вытащила на сушу акулу и была признана рыбачкой года

Необычное событие собрало множество зрителей на территории пляжа Серфсайд. Американка вытащила на сушу акулу и была признана рыбачкой года.

Изумленные зрители наблюдали, как эта особа ловко управляется со спиннингом, а житель Остина отметил, что она стала лучшей среди рыбаков на побережье. Сама победительница негласного турнира сообщила, что продолжила ловить рыбу после выхода избранника на берег.

Американка вытащила на сушу акулу и была признана рыбачкой года


Потом одна снасть оборвалась, но дама не захотела выпускать желанный трофей, зацепившийся за леску, а дальше тянула его вплавь до берега. Затем она сделала фото возле акулы, решив отпустить побежденного соперника на свободу. Свидетели события долго восхищались навыками изящной рыбачки, сумевшей покорить жительницу подводных глубин.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:46
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