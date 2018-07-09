Бывший игрок сборной Португалии назвал самый впечатляющий момент мундиаля

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 8 Июл 2018 в 8:10 PDT

По мнению Нуну Гомеша, встреча российской команды с болельщиками в фан-зоне в Москве, которая расположилась на Воробьевых горах, стала очень впечатляющим эпизодом этого мундиаля.В прошлую субботу в Сочи на стадионе «Фишт» сборная России по результатам серии пенальти уступила хорватам и покинула чемпионат. На следующий день команда прибыла в Москву, где игроки встретились с болельщиками.Среди собравшихся присутствовал и Гомеш. Увиденное всерьез впечатлило его: футболист подчеркнул, что момент, когда тысячи россиян с чувствами и энтузиазмом встретили национальную сборную, стал невероятно трогательным и эмоциональным.