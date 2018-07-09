АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Бывший игрок сборной Португалии назвал самый впечатляющий момент мундиаля

Наиболее впечатляющим и эмоциональным моментом ЧМ-2018 стала встреча сборной России с российскими болельщиками в фан-зоне столицы, считает бывший игрок португальской сборной.

Бывший игрок сборной Португалии назвал самый впечатляющий момент мундиаля

По мнению Нуну Гомеша, встреча российской команды с болельщиками в фан-зоне в Москве, которая расположилась на Воробьевых горах, стала очень впечатляющим эпизодом этого мундиаля.

В прошлую субботу в Сочи на стадионе «Фишт» сборная России по результатам серии пенальти уступила хорватам и покинула чемпионат. На следующий день команда прибыла в Москву, где игроки встретились с болельщиками.

Среди собравшихся присутствовал и Гомеш. Увиденное всерьез впечатлило его: футболист подчеркнул, что момент, когда тысячи россиян с чувствами и энтузиазмом встретили национальную сборную, стал невероятно трогательным и эмоциональным.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:31
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пожилой китаец спас выпавшего из окна ребенка,
Сборная России стала лучшей командой ЧМ-2018 по
Плавающие НЛО над территорией новозеландского
Эвелина Бледанс имеет романтические отношения с
Ученые: В 2051 году люди смогут жить до 650 лет и
На встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп
Максим Топилин, глава Минитруда: Рост пенсий на
Бывший игрок сборной Португалии назвал самый
Российский авторынок растёт вопреки повышению цен
Новосибирец после отказа девушки облил ее мочой и
Рэпер Тимати показал «крутое» черно-белое фото с
Повар-профессионал рассказал, какая соль самая
Поклонники были шокированы неживыми глазами Аллы
В Испании матадор потерял часть скальпа в
Леонид Агутин порадовал поклонников редким
Nissan сообщил про недостоверную информацию
Юлия Барановская опубликовала фото солнечных ванн
Аппарт Parker Solar Probe получил свой
Центробанк : Госрасходы нейтрализуют замедление
Над Северным микрорайоном Воронежа небо
Корвалол и валокордин возглавили список самых
Арбузы и бананы возглавили список моющихся
Правильное питание для мужчин разного возраста
Британская традиция продажи жен из 19 века
На тестах замечено новое кросс-купе версии
В 2022 пары могут зарегистрировать брак в
В США вертолет упал на комплекс таунхаусов
На Урале полицейские пристрелили пса бойцовской
Антон Силуанов: Россияне получат пенсии на 35%
Эксперты обнаружили заражение вредоносным ПО
Просмотреть все новости