Жители Туапсе заговорили о базе НЛО после наблюдения за многими объектами

Пока исследователи не могут найти их укрытия, которые могут быть замаскированными под виртуальную реальность. Потому люди видят перед собой природные образования, даже не подозревая, что здесь находятся корабли гуманоидов. Пока горожане не могут понять, почему НЛО так заинтересовались городом.Ученые пытаются опровергнуть версию населения, считая внеземные технологии обычными явлениями природы или транспортом людей. Однако свидетели события сталкивались с ними 10 лет назад, так что уверены в реальном существовании космических гостей.