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Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
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Жители Туапсе заговорили о базе НЛО после наблюдения за многими объектами

Жители Туапсе заговорили о базе НЛО после наблюдения за многими объектами. Они заметили, что внеземные гости части совершают посадки в море и горных районах, недоступных для туристов.

Пока исследователи не могут найти их укрытия, которые могут быть замаскированными под виртуальную реальность. Потому люди видят перед собой природные образования, даже не подозревая, что здесь находятся корабли гуманоидов. Пока горожане не могут понять, почему НЛО так заинтересовались городом.

Жители Туапсе заговорили о базе НЛО после наблюдения за многими объектами


Ученые пытаются опровергнуть версию населения, считая внеземные технологии обычными явлениями природы или транспортом людей. Однако свидетели события сталкивались с ними 10 лет назад, так что уверены в реальном существовании космических гостей.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00
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