Бразильские отдыхающие чуть не стали жертвой НЛО во время его падения

Свидетели события заметили в небе мощную вспышку, после чего вниз понесся внеземной объект, который потом исчез в глубине океана. Исследователи отметили, что в последнее время пришельцы стали вести себя агрессивно по отношению к людям, но также за огненным шаром наблюдали жители нескольких городов.Они тоже сообщили экспертам, что НЛО появился вечером и двигался на большой скорости. Затем он внезапно изменил траекторию полета, чтобы спрятаться на своей подводной базе. Перед такими событиями аналогичный аппарат рухнул на землю в Самаре, спровоцировав возникновение пожара.