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Бразильские отдыхающие чуть не стали жертвой НЛО во время его падения

Бразильские отдыхающие чуть не стали жертвой НЛО во время его падения. Инцидент произошел на побережье, где отдыхала компания.

Свидетели события заметили в небе мощную вспышку, после чего вниз понесся внеземной объект, который потом исчез в глубине океана. Исследователи отметили, что в последнее время пришельцы стали вести себя агрессивно по отношению к людям, но также за огненным шаром наблюдали жители нескольких городов.

Бразильские отдыхающие чуть не стали жертвой НЛО во время его падения


Они тоже сообщили экспертам, что НЛО появился вечером и двигался на большой скорости. Затем он внезапно изменил траекторию полета, чтобы спрятаться на своей подводной базе. Перед такими событиями аналогичный аппарат рухнул на землю в Самаре, спровоцировав возникновение пожара.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00
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