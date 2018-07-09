В Грузии задержали пастуха по подозрению в убийстве семьи из США

Следствие, начавшееся после обнаружения тел пропавших путешественников из США, выяснило, что к гибели людей причастен 19-летний пастух. По версии полиции, 4 июля неподалеку от водопада рядом с ущельем Хада, возникла словесная перепалка между американцами и подозреваемым парнем. В ходе ссоры пастух, выстрелив из охотничьего ружья, убил мужчину и ребенка, а женщина погибла сама, пытаясь убежать и сорвавшись в ущелье. После убийства пастух оставил убитого на месте расправы, а застреленного малыша спрятал в лавине.В субботу и воскресенье были найдены машина и трупы взрослых. А место, где он спрятал тело мальчика, подозреваемый показал сам. Сегодня там и было найдено тело мальчика.Сначала открыли уголовное производство по факту «причинения смерти по неосторожности двух и более лиц». Однако проведенная судмедэкспертиза показала, что дело нужно переквалифицировать на убийство при отягчающих обстоятельствах. За преступление подозреваемый может получить пожизненное заключение.