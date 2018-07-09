В Грузии задержали пастуха по подозрению в убийстве семьи из США
По подозрению в убийстве семейной пары из США и их 4-летнего сына правоохранительные органы Грузии задержали парня-пастуха 19-ти лет.
Следствие, начавшееся после обнаружения тел пропавших путешественников из США, выяснило, что к гибели людей причастен 19-летний пастух. По версии полиции, 4 июля неподалеку от водопада рядом с ущельем Хада, возникла словесная перепалка между американцами и подозреваемым парнем. В ходе ссоры пастух, выстрелив из охотничьего ружья, убил мужчину и ребенка, а женщина погибла сама, пытаясь убежать и сорвавшись в ущелье. После убийства пастух оставил убитого на месте расправы, а застреленного малыша спрятал в лавине.
В субботу и воскресенье были найдены машина и трупы взрослых. А место, где он спрятал тело мальчика, подозреваемый показал сам. Сегодня там и было найдено тело мальчика.
Сначала открыли уголовное производство по факту «причинения смерти по неосторожности двух и более лиц». Однако проведенная судмедэкспертиза показала, что дело нужно переквалифицировать на убийство при отягчающих обстоятельствах. За преступление подозреваемый может получить пожизненное заключение.
Следствие, начавшееся после обнаружения тел пропавших путешественников из США, выяснило, что к гибели людей причастен 19-летний пастух. По версии полиции, 4 июля неподалеку от водопада рядом с ущельем Хада, возникла словесная перепалка между американцами и подозреваемым парнем. В ходе ссоры пастух, выстрелив из охотничьего ружья, убил мужчину и ребенка, а женщина погибла сама, пытаясь убежать и сорвавшись в ущелье. После убийства пастух оставил убитого на месте расправы, а застреленного малыша спрятал в лавине.
В субботу и воскресенье были найдены машина и трупы взрослых. А место, где он спрятал тело мальчика, подозреваемый показал сам. Сегодня там и было найдено тело мальчика.
Сначала открыли уголовное производство по факту «причинения смерти по неосторожности двух и более лиц». Однако проведенная судмедэкспертиза показала, что дело нужно переквалифицировать на убийство при отягчающих обстоятельствах. За преступление подозреваемый может получить пожизненное заключение.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:26