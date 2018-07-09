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Максим Топилин, глава Минитруда: Рост пенсий на уровне около тысячи рублей в год будет заложен в законе

При уровне инфляции в 3-4%, ежегодная индексация пенсий составит 1000 рублей. Это подтвердил Максим Топилин, глава Минитруда. Однако это нововведение будет касаться только неработающих пенсионеров, поясняют чиновники профильного ведомства.

Темпы индексации пенсий будут определены в четверг на заседании комиссии правительства по проекту бюджета. Об этом рассказал Максим Топилин, министр труда и соцзащиты. Эти параметры, по словам чиновника, определят для периода с 2019 до 2021 год. Одновременно чиновники из Минтруда отмечают, что это даст возможность выполнить майские указы президента.

Максим Топилин, глава Минитруда: Рост пенсий на уровне около тысячи рублей в год будет заложен в законе


Поможет стабилизации экономики и пенсионная реформа, когда возраст выхода на пенсию вырастет на 65 и 63 года, соответственно - для мужчин и женщин. тот процесс Максим Топилин называет "бюджетными настройками", которые помогут в формировании трехлеток развития экономики страны и социальной сферы.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 19:35
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