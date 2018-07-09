Максим Топилин, глава Минитруда: Рост пенсий на уровне около тысячи рублей в год будет заложен в законе

Темпы индексации пенсий будут определены в четверг на заседании комиссии правительства по проекту бюджета. Об этом рассказал Максим Топилин, министр труда и соцзащиты. Эти параметры, по словам чиновника, определят для периода с 2019 до 2021 год. Одновременно чиновники из Минтруда отмечают, что это даст возможность выполнить майские указы президента.Поможет стабилизации экономики и пенсионная реформа, когда возраст выхода на пенсию вырастет на 65 и 63 года, соответственно - для мужчин и женщин. тот процесс Максим Топилин называет "бюджетными настройками", которые помогут в формировании трехлеток развития экономики страны и социальной сферы.