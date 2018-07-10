Рассекретили «убийцу» BMW X4 от Changan

Авто должно в модельной линейке китайского бренда получить название CS85, занять позицию между паркетниками CS75, а также CS95. Есть мнение, что CS75 стал основой для новинки. Changan CS75 претерпел недавно рестайлинг. Авто по размерам схоже с Mercedes-Benz GLC Coupe и BMW X4. Машина по габаритам составляет 4650х1850х1695 мм. Колёсная база имеет размер - 2700 мм.Согласно предположениям, кросс-купе Changan представят в течение этого года. Авто будет дороже своего соплатформенника. Сейчас последний продают в КНР от 948 000 руб. Он окажется дешевле BMW X4, доступного в КНР от 4,651 руб. Про появление купеобразного кроссовера в других странах информации пока нет.