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Рассекретили «убийцу» BMW X4 от Changan

Машиностроители Китайской Народной Республики продолжают подготовку новой версии кросс-купе к выводу его на рынок. Паркетник накануне запечатлели во время тестирования без камуфляжа. Согласно предположениям, новинка построена на базе версии Changan CS75.


Рассекретили «убийцу» BMW X4 от Changan


Авто должно в модельной линейке китайского бренда получить название CS85, занять позицию между паркетниками CS75, а также CS95. Есть мнение, что CS75 стал основой для новинки. Changan CS75 претерпел недавно рестайлинг. Авто по размерам схоже с Mercedes-Benz GLC Coupe и BMW X4. Машина по габаритам составляет 4650х1850х1695 мм. Колёсная база имеет размер - 2700 мм.

Согласно предположениям, кросс-купе Changan представят в течение этого года. Авто будет дороже своего соплатформенника. Сейчас последний продают в КНР от 948 000 руб. Он окажется дешевле BMW X4, доступного в КНР от 4,651 руб. Про появление купеобразного кроссовера в других странах информации пока нет.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 02:00
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