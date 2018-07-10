АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Многопользовательскую игру Warframe перенесут на Nintendo Switch

Разработчики продолжают переносить крупные кроссплатформенные проекты на гибридную консоль Nintendo Switch, теперь очередь настала для игры Warframe. О релизе условно-бесплатной игры в футуристическом сеттинге сообщил издатель Warframe компания Digital Extremes на TennoCon — собственном ежегодном фестивале.

Учитывая, что у Warframe и так большая база геймеров (судя по статистике в Steam), перенос такого проекта привлечет еще больше любителей подобного развлечения.

Многопользовательскую игру Warframe перенесут на Nintendo Switch


Работа по переносу Warframe на Nintendo Switch доверена студии Panic Button. Ранее сотрудники этой компании портировали на приставку такие проекты, как Rocket League, Wolfenstein II: The New Colossus и Doom.

Warframe — многопользовательская игра, рассчитанная на кооперативное прохождение. Главными героями в ней выступают т.н. Тэнно — воины, облаченные в экзоскелет под названием Варфрейм. Вооружены они острыми клинками, дробовиками, автоматами и луками.

В Warframe присутствует большое количество миссий. В одних необходимо спасти цель из плена, в других зачистить локацию. Уничтожая противников и подбирая ресурсы, игроки могут накопить специальную валюту для приобретения нового внешнего вида и более мощного оружия.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Tatiana Сегодня, 01:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рассекретили «убийцу» BMW X4 от Changan
Исследование показало, что губы занимают
Ученые выявили фармакологический препарат,
Эксперты объяснили, почему на афелии Земля
Многопользовательскую игру Warframe перенесут на
15-летний седан Audi RS6 на онлайн-аукционе
Выпуск авто «КамАЗ» увеличился на 9%
Xiaomi представила новую разработку гаджета для
Жители Краснодара запечатлели на камеру полет
В Китайской инженерной академии раскрыли
Уфологи считают сюжет фильма ужасов “The Endless”
Прототипы скафандра и кресел для корабля
В Грузии задержали пастуха по подозрению в
Появились изображения смартфона Nokia X5
Археологи нашли древнегреческие арфу и лиру при
Бутылочная скала стала лидером в списке самых
В водах Азовского моря эксперты обнаружили
Ростех представил прочный ноутбук с процессором
Представлена юбилейная вариация кроссовера
Бри Ларсон сообщила о завершении съемок фильма
Ученые: Потеря детских воспоминаний до трех лет
Ученые нашли самый яркий квазар в ранней Вселенной
Расшифровка Библии и предсказания Нострадамуса
Lamborghini Aventador SVJ планирует побить
Американка вытащила на сушу акулу и была признана
Иностранные болельщики обвинили западные СМИ в
Алла Пугачева помогла племяннику Владу
Звезду из «Бригады» наказали за пистолет
Артем Дзюба в ближайшие дни может подписать
Мама певицы Риты Оры выглядит моложе дочери
Просмотреть все новости