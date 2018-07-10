Многопользовательскую игру Warframe перенесут на Nintendo Switch

Учитывая, что у Warframe и так большая база геймеров (судя по статистике в Steam), перенос такого проекта привлечет еще больше любителей подобного развлечения.Работа по переносу Warframe на Nintendo Switch доверена студии Panic Button. Ранее сотрудники этой компании портировали на приставку такие проекты, как Rocket League, Wolfenstein II: The New Colossus и Doom.Warframe — многопользовательская игра, рассчитанная на кооперативное прохождение. Главными героями в ней выступают т.н. Тэнно — воины, облаченные в экзоскелет под названием Варфрейм. Вооружены они острыми клинками, дробовиками, автоматами и луками.В Warframe присутствует большое количество миссий. В одних необходимо спасти цель из плена, в других зачистить локацию. Уничтожая противников и подбирая ресурсы, игроки могут накопить специальную валюту для приобретения нового внешнего вида и более мощного оружия.