Многопользовательскую игру Warframe перенесут на Nintendo Switch
Разработчики продолжают переносить крупные кроссплатформенные проекты на гибридную консоль Nintendo Switch, теперь очередь настала для игры Warframe. О релизе условно-бесплатной игры в футуристическом сеттинге сообщил издатель Warframe компания Digital Extremes на TennoCon — собственном ежегодном фестивале.
Учитывая, что у Warframe и так большая база геймеров (судя по статистике в Steam), перенос такого проекта привлечет еще больше любителей подобного развлечения.
Работа по переносу Warframe на Nintendo Switch доверена студии Panic Button. Ранее сотрудники этой компании портировали на приставку такие проекты, как Rocket League, Wolfenstein II: The New Colossus и Doom.
Warframe — многопользовательская игра, рассчитанная на кооперативное прохождение. Главными героями в ней выступают т.н. Тэнно — воины, облаченные в экзоскелет под названием Варфрейм. Вооружены они острыми клинками, дробовиками, автоматами и луками.
В Warframe присутствует большое количество миссий. В одних необходимо спасти цель из плена, в других зачистить локацию. Уничтожая противников и подбирая ресурсы, игроки могут накопить специальную валюту для приобретения нового внешнего вида и более мощного оружия.
Учитывая, что у Warframe и так большая база геймеров (судя по статистике в Steam), перенос такого проекта привлечет еще больше любителей подобного развлечения.
Работа по переносу Warframe на Nintendo Switch доверена студии Panic Button. Ранее сотрудники этой компании портировали на приставку такие проекты, как Rocket League, Wolfenstein II: The New Colossus и Doom.
Warframe — многопользовательская игра, рассчитанная на кооперативное прохождение. Главными героями в ней выступают т.н. Тэнно — воины, облаченные в экзоскелет под названием Варфрейм. Вооружены они острыми клинками, дробовиками, автоматами и луками.
В Warframe присутствует большое количество миссий. В одних необходимо спасти цель из плена, в других зачистить локацию. Уничтожая противников и подбирая ресурсы, игроки могут накопить специальную валюту для приобретения нового внешнего вида и более мощного оружия.
Технологии
Добавил: Tatiana Сегодня, 01:00