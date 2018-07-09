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Археологи нашли древнегреческие арфу и лиру при раскопках у Крымского моста

В ходе проведения раскопок на Таманском полуострове, недалеко от Крымского моста, учеными Института археологии РАН найдены редкие древнегреческие музыкальные инструменты, оказавшиеся арфой и лирой. На сегодня в мире известен единственный такой музыкальный инструмент древнего происхождения, который обнаружили в Афинах, в некрополе Пирея.

Арфу обнаружили рядом с поселком Волна, на территории поселения некрополя «Волна-1», это Темрюкский район подножия горы Зеленской. Здесь был греческий полис (период второй половины четверти VI века до нашей эры и до IV веках до нашей), который входил в структуру Боспорского царства, простирающегося по двум сторонам Керченского пролива.
Археологи нашли древнегреческие арфу и лиру при раскопках у Крымского моста


По виду, инструмент похож на форму тригона, одного из вариантов арфы. У модели могла быть форма треугольника или лукообразная форма. Данный артефакт считается самым старинным в мире, происходящим от обычного лука, снабженного струнами вместо тетивы. Лира уже давно является известным древнегреческим инструментом. Как свидетельствуют легенды, придумана она Гермесом, первую свою лиру сделал он из панциря черепахи, в сочетании тростника и коровьих кишок. Немногим позже лире предстояло стать средством расчета между древними богами.

Как рассказали ученые, от арфы найдено только часть фрагментов, лучше всего сохранились бронзовые скобы. Дерево и кожа, из которых был выполнен инструмент, почти разрушились. Местом захоронения арфы послужила могила воина, причем она скорее всего была сломана в ходе обрядов погребения. По виду инструмента, можно предположить, что на ней было натянуто 8 струн.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 22:08
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