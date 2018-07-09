Археологи нашли древнегреческие арфу и лиру при раскопках у Крымского моста

Арфу обнаружили рядом с поселком Волна, на территории поселения некрополя «Волна-1», это Темрюкский район подножия горы Зеленской. Здесь был греческий полис (период второй половины четверти VI века до нашей эры и до IV веках до нашей), который входил в структуру Боспорского царства, простирающегося по двум сторонам Керченского пролива.По виду, инструмент похож на форму тригона, одного из вариантов арфы. У модели могла быть форма треугольника или лукообразная форма. Данный артефакт считается самым старинным в мире, происходящим от обычного лука, снабженного струнами вместо тетивы. Лира уже давно является известным древнегреческим инструментом. Как свидетельствуют легенды, придумана она Гермесом, первую свою лиру сделал он из панциря черепахи, в сочетании тростника и коровьих кишок. Немногим позже лире предстояло стать средством расчета между древними богами.Как рассказали ученые, от арфы найдено только часть фрагментов, лучше всего сохранились бронзовые скобы. Дерево и кожа, из которых был выполнен инструмент, почти разрушились. Местом захоронения арфы послужила могила воина, причем она скорее всего была сломана в ходе обрядов погребения. По виду инструмента, можно предположить, что на ней было натянуто 8 струн.