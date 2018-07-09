Выпуск авто «КамАЗ» увеличился на 9%

Специалистами автомобильной компании «КамАЗ» было подсчитано количество произведенных транспортных средств. При этом эксперты пришли к выводу, что в сравнении с показателями прошлого года, известный российский автобренд смог произвести на 9 процентов больше транспортных средств. За январь-июнь текущего года компанией «КамАЗ» было произведено 18 053 автомобиля. Как стало известно, автобренд в июне выпустил 3 747 машинопректов. В свою очередь это на 16 процентов больше показателей прошлого года.Российская компания «КамАЗ» в мировом рейтинге занимает восьмую позицию по производству современных силовых установок, которые осуществляют работу на дизельном топливе. Бренд также занял одиннадцатое место по объемам выпуска грузовых тяжелых авто. Долю в 58 процента в рамках отечественном автомобильного рынка имеет именно автокомпания «КамАЗ».