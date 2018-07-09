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Курс валют на 07.07.2018

Центробанк : Госрасходы нейтрализуют замедление темпов роста ВВП

Темпы роста российской экономики в текущем году снизились до 1,5%. Это произошло из-за увеличения НДС до 20%, считает Ксения Юдаева первый зампред Центробанка. Однако она считает, что все экономические потери компенсируют бюджетные вливания.

Ксения Юдаева 1-й зампред Центробанка высказала мнение, что негативные последствия деятельности Минфина в области налогообложения можно компенсировать увеличением госвложений в экономику. Это заявление прозвучало во время парламентских прений в Госдуме при рассмотрении перспективных "Основных направления бюджетной политики, ... вплоть до 2021 года".

Центробанк : Госрасходы нейтрализуют замедление темпов роста ВВП


Отрицательные последствия отмечают экономисты произошли после увеличения НДС с 18% до 20% со следующего года. Для оптимизации госрасходов с лета текущего года создается и очередной нацфонд - это, считают чиновники, поможет экономике страны не скатиться еще в больший кризис.
 
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Добавил: Valeriy Сегодня, 18:16
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