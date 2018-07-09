Звезду из «Бригады» наказали за пистолет

71-летний Александр Иншаков является президентом гильдии каскадеров России. На днях его автомобиль проходил досмотр у Центра международной торговли. В нем нашли травматический пистолет, хоть и вышел указ на ограничение ношения оружия в период проведения футбольного чемпионата в принимающих городах. Невзирая на то, что артист смог предъявить документы, разрешающие хранить и носить оружие, Grand Power Т12 изъяли, а против Иншакова составили админпротокол.После 25 июля ограничения на ношения оружия будут сняты и пистолет вернется к владельцу. А ему самому предстоит расплатиться за административное нарушение рублем в размере 1-1,5 тысячи.