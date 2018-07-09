АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

На встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп не берет дочь и зятя

В поездке в Хельсинки в рамках встречи с главой РФ из близкого семейного круга президента США будет только его жена Меланья. При этом дочь Иванка, а также зять Кушнер остаются дома.

На встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп не берет дочь и зятя


Считалось, что всегда именно они играли главную роль во время предыдущих турне за границу, давая советы Трампу по многим вопросам. Главным образом в делегацию входят заядлые противники отношений с РФ. Прежде всего, это Джон Болтон - советник по национальной безопасности, Стив Миллер - советник по политическим вопросам, адмирал Джон Келли - начальник аппарата Белого дома, Сара Сандерс - пресс-секретарь, Билл Шейн - новый директор пиар-департамента. Вылет в Брюссель назначили на 10 июля. 16 июля в Хельсинки запланирована двухсторонняя встреча без ограничения по времени. Затем состоится ужин при участии всех членов делегаций.

По взаимной договоренности стороны не утверждали повестку. В официальных протоколах значится прочерк по этой графе. При этом все говорят, что основой разговора будут проблемы кибербезопасности, отношения с Ираном, ситуация в Сирии и на Украине, борьба с терроризмом.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:36
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пожилой китаец спас выпавшего из окна ребенка,
Сборная России стала лучшей командой ЧМ-2018 по
Плавающие НЛО над территорией новозеландского
Эвелина Бледанс имеет романтические отношения с
Ученые: В 2051 году люди смогут жить до 650 лет и
На встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп
Максим Топилин, глава Минитруда: Рост пенсий на
Бывший игрок сборной Португалии назвал самый
Российский авторынок растёт вопреки повышению цен
Новосибирец после отказа девушки облил ее мочой и
Рэпер Тимати показал «крутое» черно-белое фото с
Повар-профессионал рассказал, какая соль самая
Поклонники были шокированы неживыми глазами Аллы
В Испании матадор потерял часть скальпа в
Леонид Агутин порадовал поклонников редким
Nissan сообщил про недостоверную информацию
Юлия Барановская опубликовала фото солнечных ванн
Аппарт Parker Solar Probe получил свой
Центробанк : Госрасходы нейтрализуют замедление
Над Северным микрорайоном Воронежа небо
Корвалол и валокордин возглавили список самых
Арбузы и бананы возглавили список моющихся
Правильное питание для мужчин разного возраста
Британская традиция продажи жен из 19 века
На тестах замечено новое кросс-купе версии
В 2022 пары могут зарегистрировать брак в
В США вертолет упал на комплекс таунхаусов
На Урале полицейские пристрелили пса бойцовской
Антон Силуанов: Россияне получат пенсии на 35%
Эксперты обнаружили заражение вредоносным ПО
Просмотреть все новости