На встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп не берет дочь и зятя

Считалось, что всегда именно они играли главную роль во время предыдущих турне за границу, давая советы Трампу по многим вопросам. Главным образом в делегацию входят заядлые противники отношений с РФ. Прежде всего, это Джон Болтон - советник по национальной безопасности, Стив Миллер - советник по политическим вопросам, адмирал Джон Келли - начальник аппарата Белого дома, Сара Сандерс - пресс-секретарь, Билл Шейн - новый директор пиар-департамента. Вылет в Брюссель назначили на 10 июля. 16 июля в Хельсинки запланирована двухсторонняя встреча без ограничения по времени. Затем состоится ужин при участии всех членов делегаций.По взаимной договоренности стороны не утверждали повестку. В официальных протоколах значится прочерк по этой графе. При этом все говорят, что основой разговора будут проблемы кибербезопасности, отношения с Ираном, ситуация в Сирии и на Украине, борьба с терроризмом.