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Xiaomi представила новую разработку гаджета для зарядки смартфонов

Компанией Xiaomi представлена новая разработка гаджета для смартфонов, с его помощью можно проводить зарядку телефонов и планшетов не используя при этом проводное соединение. Данный прибор укомплектован специальными накладками, предназначенными для не поддерживающих новую технологию устройств.

Зарядное устройство предоставляет мощность 20 ватт, что позволяет восстанавливать запас энергии, затратив для этого только час, а в некоторых случаях и меньше, все зависит от типа прибора. Материал корпуса прибора состоит из металла, что защищает его от внешних возможных внешних повреждений. Устройств снабжено системой жидкого охлаждения, расположенной внутри корпуса, продуманна так же контролирующая нагрев система.
Xiaomi представила новую разработку гаджета для зарядки смартфонов


Для зарядного устройства бесконтактного типа на рынке России установлена цена 3,8 тысяч рублей. Точной даты по официальному релизу прибора пока не сообщается.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:30
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