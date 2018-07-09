Xiaomi представила новую разработку гаджета для зарядки смартфонов

Зарядное устройство предоставляет мощность 20 ватт, что позволяет восстанавливать запас энергии, затратив для этого только час, а в некоторых случаях и меньше, все зависит от типа прибора. Материал корпуса прибора состоит из металла, что защищает его от внешних возможных внешних повреждений. Устройств снабжено системой жидкого охлаждения, расположенной внутри корпуса, продуманна так же контролирующая нагрев система.Для зарядного устройства бесконтактного типа на рынке России установлена цена 3,8 тысяч рублей. Точной даты по официальному релизу прибора пока не сообщается.