Антон Силуанов: Россияне получат пенсии на 35% выше через 6,5 лет
Антон Силуанов, 1й вице-премьер министр, возглавляющий финансовое ведомство страны, выступая в Думе, рассказал, что пенсионеры после повышения пенсионного возраста смогут получать прибавку к пенсии. По его словам, уже через пятилетку их размер составит более 20 тыс. рублей.
Пенсия неработающего пенсионера увеличится на треть. Ее размер через 6,5 лет достигнет уровня в 20 тысяч рублей. По мнению чиновников, в этом случае она достигнет 60% уровня от средней, реальной зарплаты по России. Это сказал и Антон Силуанов, 1й вице-премьер министр, возглавляющий финансовое ведомство страны. Это произошло во время дебатов по вопросам бюджетной политике в высшем законодательном органе страны.
По его словам, уже через год она вырастет сначала на тысячу; затем ежегодно ее будут увеличивать. Тем самым пенсионное обеспечение значительно превысит рост инфляции, которая составит 3-4% в год. Высший госчиновник страны также сказал, что зарплаты в стране выросли на 9,1%, а рост ВВП превысил 2%.
Пенсия неработающего пенсионера увеличится на треть. Ее размер через 6,5 лет достигнет уровня в 20 тысяч рублей. По мнению чиновников, в этом случае она достигнет 60% уровня от средней, реальной зарплаты по России. Это сказал и Антон Силуанов, 1й вице-премьер министр, возглавляющий финансовое ведомство страны. Это произошло во время дебатов по вопросам бюджетной политике в высшем законодательном органе страны.
По его словам, уже через год она вырастет сначала на тысячу; затем ежегодно ее будут увеличивать. Тем самым пенсионное обеспечение значительно превысит рост инфляции, которая составит 3-4% в год. Высший госчиновник страны также сказал, что зарплаты в стране выросли на 9,1%, а рост ВВП превысил 2%.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 17:37