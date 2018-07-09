Эксперты обнаружили заражение вредоносным ПО дешевых моделей смартфонов

Как рассказали специалисты, опасными программами ведется сбор информации о содержимом смартфонов на Android, а так же их владельцев. После, полученные данные перенаправляются в проекты рекламных компаний, которыми активируются рассылки пользователям бесплатных объявлений, причем они подбираются по предпочтениям человека. Список данных, которые передаются злоумышленниками содержит MAC-адрес, местоположение пользователя, и даже коды IMEI.Целый набор приложений-шпионов выявлен в гаджетах, которые выпустила сингапурская компания Singtech, на территории Мьянма и Камбоджи, а так же опасное ПО обнаружили в Бразилии, Китае и Индии. Относительно предлагаемых рекламных компаний, проводящих сбор данных, список содержит индийскую MoMagic и сингапурскую GMobi, а так же китайскую Adups. Как ответили на запрос журналистов в GMobi, оказывается, что ими законодательство не нарушается, так как их ПО занимается рассылкой бесплатных обновлений.