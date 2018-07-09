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Эксперты обнаружили заражение вредоносным ПО дешевых моделей смартфонов

Экспертами в сфере кибербезопасности обнаружен в дешевых моделях Android-смартфонов особый вид приложений-шпионов. В данном случае особое внимание уделяется моделям, которые наполняют рынка развивающихся стран.

Как рассказали специалисты, опасными программами ведется сбор информации о содержимом смартфонов на Android, а так же их владельцев. После, полученные данные перенаправляются в проекты рекламных компаний, которыми активируются рассылки пользователям бесплатных объявлений, причем они подбираются по предпочтениям человека. Список данных, которые передаются злоумышленниками содержит MAC-адрес, местоположение пользователя, и даже коды IMEI.
Эксперты обнаружили заражение вредоносным ПО дешевых моделей смартфонов


Целый набор приложений-шпионов выявлен в гаджетах, которые выпустила сингапурская компания Singtech, на территории Мьянма и Камбоджи, а так же опасное ПО обнаружили в Бразилии, Китае и Индии. Относительно предлагаемых рекламных компаний, проводящих сбор данных, список содержит индийскую MoMagic и сингапурскую GMobi, а так же китайскую Adups. Как ответили на запрос журналистов в GMobi, оказывается, что ими законодательство не нарушается, так как их ПО занимается рассылкой бесплатных обновлений.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:36
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