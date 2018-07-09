Nissan сообщил про недостоверную информацию относительно выхлопных газов

По своему желанию специалисты Nissan решили проверить соответствие существующим стандартам по различным направлениям деятельности автопроизводителя на территории Японии. После осуществления этих проверок установили, что некоторые автозаводы по выпуску транспортных средств проводили неправильные тесты, касающиеся вычисления уровня выхлопных газов, а также эффективности топлива. При этом представители Nissan применили ответные меры, подтвердив, что все выпущенные авто, помимо спорткара Nissan GT-R, соответствуют в полной мере японским нормам безопасности.Результаты проверок, проведенных компанией, довели до властей Японии. Автобренд не сообщает про точное количество авто, выпущенных с недостоверными данными про затраты и выбросы.