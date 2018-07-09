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Новосибирец после отказа девушки облил ее мочой и грозил убить домашнего питомца

Новосибирец после отказа девушки облил ее мочой и грозил убить домашнего питомца. Пострадавшая особа пожаловать в сетях на преследования коллеги по работе, потому что обращение в полицию не дано позитивных результатов.

Мужчина пытался ухаживать за этой особой, но она не захотела выслушивать его признания в любви. Тогда обиженный кавалер решил превратить жизнь девушки в ад, после чего стал встречать ее с цветами. Затем горожанин стал оскорблять коллегу, угрожая расправиться с ее котом и друзьями, успокоившись на время только после визита участкового.

Новосибирец после отказа девушки облил ее мочой и грозил убить домашнего питомца


В день рождения именниница была облита мочой, а теперь стала бояться за свою жизнь после жутких сообщений от злоумышленника. Сам он отрицает свою вину, отметив, что горожанка часто издевалась над его состоянием здоровья после травмы головы, а также разлучила его с дамой сердца.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:23
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