В 2022 пары могут зарегистрировать брак в космосе с видом на Луну за 125 миллионов евро

Перед этим они пройдут курсы астронавтов и полетят в капсуле с космодрома Кеннеди. Путешествие будет длиться неделю, так что молодожены будут слушать музыку классиков и наденут кольца в скафандрах, благодаря креплениям. Клиенты не смогут связаться с Землей, пока будут находиться на темной стороне ее спутника, но смогут увидеть маршрут “Аполлона-8”.Камеры зафиксируют моменты, связанные со свадебной церемонией, но пока еще рано говорить о популярности такого проекта. Авторы не сомневаются, что любители экстрима найдутся всегда, после чего будут рассказывать о таком событии своим наследникам и друзьям.