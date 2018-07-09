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В 2022 пары могут зарегистрировать брак в космосе с видом на Луну за 125 миллионов евро

Американское агентство решило сделать необычный подарок будущим супругам в 2022 г. Пары могут зарегистрировать брак в космосе с видом на Луну за 125 миллионов евро.

Перед этим они пройдут курсы астронавтов и полетят в капсуле с космодрома Кеннеди. Путешествие будет длиться неделю, так что молодожены будут слушать музыку классиков и наденут кольца в скафандрах, благодаря креплениям. Клиенты не смогут связаться с Землей, пока будут находиться на темной стороне ее спутника, но смогут увидеть маршрут “Аполлона-8”.

В 2022 пары могут зарегистрировать брак в космосе с видом на Луну за 125 миллионов евро


Камеры зафиксируют моменты, связанные со свадебной церемонией, но пока еще рано говорить о популярности такого проекта. Авторы не сомневаются, что любители экстрима найдутся всегда, после чего будут рассказывать о таком событии своим наследникам и друзьям.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:41
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