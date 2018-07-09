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Повар-профессионал рассказал, какая соль самая безопасная

Профессиональный повар Ирина Леонова, проводя мастер-класс, рассказала о самой безопасной для здоровья соли.

Повар-профессионал рассказал, какая соль самая безопасная


Среди всех видов соли самым знакомым является каменная. А вот самой полезной – самосадочная. Как рассказал эксперт в приготовлении пищи, этот вид соли добывают в России в минеральном озере Баскунчак. Приобрести ее можно во многих супермаркетах.

Повар-профессионал рассказал, какая соль самая безопасная


По словам Ирины Леоновой, в продаже можно найти многие виды экзотической морской соли, кристаллы которой собираются вручную. Также есть красная и розовая гавайские и черная каменная. Но, как отметила эксперт, такие элитные сорта соли часто подделывают, да и блюду они какого-то особого вкуса не придают – соль просто украшает его.

Повар-профессионал рассказал, какая соль самая безопасная


Всем известно, что соль в больших количествах является ядом. По медицинской статистике, большое количество соли в еде увеличивает риск онкологии на 15% - обычно злокачественные новообразования локализуются в желудке и кишечнике. В сутки без неблагоприятных последствий человек может съедать до 1 чайной ложки соли.
 
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Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:08
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