Повар-профессионал рассказал, какая соль самая безопасная

Среди всех видов соли самым знакомым является каменная. А вот самой полезной – самосадочная. Как рассказал эксперт в приготовлении пищи, этот вид соли добывают в России в минеральном озере Баскунчак. Приобрести ее можно во многих супермаркетах.По словам Ирины Леоновой, в продаже можно найти многие виды экзотической морской соли, кристаллы которой собираются вручную. Также есть красная и розовая гавайские и черная каменная. Но, как отметила эксперт, такие элитные сорта соли часто подделывают, да и блюду они какого-то особого вкуса не придают – соль просто украшает его.Всем известно, что соль в больших количествах является ядом. По медицинской статистике, большое количество соли в еде увеличивает риск онкологии на 15% - обычно злокачественные новообразования локализуются в желудке и кишечнике. В сутки без неблагоприятных последствий человек может съедать до 1 чайной ложки соли.