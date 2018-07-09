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В США вертолет упал на комплекс таунхаусов

На территории Соединённых Штатов вертолет рухнул на комплекс таунхаусов.

В США вертолет упал на комплекс таунхаусов


Представителями телеканала CBS сообщается, что в Соединённых Штатах на территории Вирджинии вертолет рухнул на жилые таунхаусы. Данная катастрофа унесла жизнь минимум одного человека. Данная трагедия случилась в городе Уильямсбург. Стоит отметить, что в здании непосредственно упала воздушная техника США, погиб один человек. Из видео, снятого на месте происшествия, видно, что таунхаус серьезно был поврежден. В нем также появился огонь. Его смогли потушить через несколько часов.

В настоящее время отсутствует информация, сколько человек было в доме, а также вертолете. Неизвестно к какой авиации в данном случае относилась техника (гражданская или военная). В настоящее время спасательные бригады занимаются ликвидацией последствий данного крушения вертолета. В свою очередь на снимках можно увидеть, как медицинские специалисты уносят на специальных носилках человека.
 
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В мире / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:40
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