Жители Краснодара запечатлели на камеру полет черного НЛО

Объект был замечен горожанами вечером, когда внеземные гости решили промчаться на большой скорости в небе, но потом изменили свое решение. Они немного зависли над городом, чтобы осмотреть территорию, но не желали позировать перед землянами. Через некоторое время НЛО умчался в атмосферу планеты, а шокированные зрители стали обсуждать событие.Исследователи тоже заинтересовались сюжетом, потому что гуманоиды часто появляются в этом уголке страны. Скептики после просмотра заговорили о дронах, которые были приняты народом за аппараты инопланетян.