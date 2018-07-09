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Жители Краснодара запечатлели на камеру полет черного НЛО

В сетях появилось видео, опубликованное жителями Краснодара. Они запечатлели на камеру полет черного НЛО.

Жители Краснодара запечатлели на камеру полет черного НЛО


Объект был замечен горожанами вечером, когда внеземные гости решили промчаться на большой скорости в небе, но потом изменили свое решение. Они немного зависли над городом, чтобы осмотреть территорию, но не желали позировать перед землянами. Через некоторое время НЛО умчался в атмосферу планеты, а шокированные зрители стали обсуждать событие.



Исследователи тоже заинтересовались сюжетом, потому что гуманоиды часто появляются в этом уголке страны. Скептики после просмотра заговорили о дронах, которые были приняты народом за аппараты инопланетян.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:15
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