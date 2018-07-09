На Урале полицейские пристрелили пса бойцовской породы, искусавшего прохожих

По рассказам свидетелей событий, по улице шел мужчина в сопровождении американского стаффордширского терьера. Внезапно хозяин собаки упал. Несколько людей, которые поспешили ему на помощь, были искусаны агрессивным псом. Также он не подпустил к хозяину и прибывших сотрудников Скорой помощи и полицейских.Такое поведение собаки вынудило правоохранителей применить оружие и застрелить ее. Только после этого открылась возможность подойти к лежащему мужчине. Как оказалось, хозяин терьера был просто мертвецки пьян и уснул на ходу.Пострадавшие от зубов собаки и ее хозяин были госпитализированы. Против последнего было открыто административное производство по факту появления в общественном месте в нетрезвом виде.