АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

На Урале полицейские пристрелили пса бойцовской породы, искусавшего прохожих

На Урале в Екатеринбурге полицейские были вынуждены застрелить бойцовскую собаку, которая, защищая спящего хозяина, покалечила нескольких прохожих.

На Урале полицейские пристрелили пса бойцовской породы, искусавшего прохожих


По рассказам свидетелей событий, по улице шел мужчина в сопровождении американского стаффордширского терьера. Внезапно хозяин собаки упал. Несколько людей, которые поспешили ему на помощь, были искусаны агрессивным псом. Также он не подпустил к хозяину и прибывших сотрудников Скорой помощи и полицейских.

Такое поведение собаки вынудило правоохранителей применить оружие и застрелить ее. Только после этого открылась возможность подойти к лежащему мужчине. Как оказалось, хозяин терьера был просто мертвецки пьян и уснул на ходу.

Пострадавшие от зубов собаки и ее хозяин были госпитализированы. Против последнего было открыто административное производство по факту появления в общественном месте в нетрезвом виде.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 17:39
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Центробанк : Госрасходы нейтрализуют замедление
Над Северным микрорайоном Воронежа небо
Корвалол и валокордин возглавили список самых
Арбузы и бананы возглавили список моющихся
Правильное питание для мужчин разного возраста
Британская традиция продажи жен из 19 века
На тестах замечено новое кросс-купе версии
В 2022 пары могут зарегистрировать брак в
В США вертолет упал на комплекс таунхаусов
На Урале полицейские пристрелили пса бойцовской
Антон Силуанов: Россияне получат пенсии на 35%
Эксперты обнаружили заражение вредоносным ПО
Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко попала с
Ученые считают НЛО в США обычными воздушными
Россияне определили версию лучшей операционной
Эксперты предложили россиянам определить любимые
Жительница Люберец опубликовала в сетях фото
Дэвид Бекхэм не сомневается в дальнейшем успехе
Ученые собираются научиться восстанавливать
Анна Нетребко впервые показала голый живот
Ученые нашли доказательства вулканической
Тереза Мэй назначила нового министра по Brexit
В Башкирии на детей напало стадо коров
Ученые засняли новое свидетельство разрушения
Николай Басков заявил, что скоро проведет свадьбу
Ирина Пинчук считает, что Ольга Бузова «вбила
Шестого ребенка спасли из затопленной пещеры на
СМИ: Михаил Задорнов умер из-за своего увлечения
Челябинский озобретатель разработал модель
Путин не встретится с Макроном на матче в
Просмотреть все новости