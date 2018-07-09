Ученые: В 2051 году люди смогут жить до 650 лет и колонизируют Марс

Сейчас люди уже могут очищать организм от шлаков, а специалисты почти нашли возможность создать лекарство от онкологии. Через 50 лет их методы будут применяться на практике, что уже можно заметить, если рассмотреть результаты исследований, посвященных стволовым клеткам.После освоения Красной планеты на ней появятся первые долгожители, да и сейчас есть информация о людях, отметивших свое 100-летие. В будущем ученые смогут не только лечить недуги, но и вернуть человеку вечную молодость.