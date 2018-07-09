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В Испании матадор потерял часть скальпа в противостоянии с быком

Популярный матадор в рамках корриды проводимой в Аревало на территории Испании получил довольно тяжелую травму во время противостояния с грозным животным - быком.

В Испании матадор потерял часть скальпа в противостоянии с быком


В свою очередь разъярённый бык матадору Хосе Падилье нанес ряд ударов рогами. Мужчина после этого рухнул на землю, получив повреждение головы. При этом удалось остановить новое нападение парнокопытного. Между тем матадора отправили в больницу. На сегодняшний день он чувствует себя хорошо. Медицинские специалисты удивляются, каким образом матадор смог выжить в данном бою против животного. Хосе Падилье не собирается завершать опасную свою карьеру.



В Сарагосе несколько лет назад матадор во время корриды утратил свой глаз. На тот период времени он частично был лишён слуха непосредственно после травма уха. Любитель таких сражений с быками после этого вынужден был проходить продолжительное лечение. Причиной этому послужил переломом челюсти испанского матадора.
 
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В мире / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:55
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