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Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
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Плавающие НЛО над территорией новозеландского заповедника были замечены множеством свидетелей событий

Плавающие НЛО над территорией новозеландского заповедника были замечены множеством свидетелей событий. Объекты появлялись над вулканическими районами Тонгариро, где раньше находились священные земли майори.

Здесь есть активные древние исполины, над которыми были замечены внеземные корабли пришельцев, излучающие белое сияние. Кроме того, исследователи обратили внимание на НЛО, имеющий вид запутанной ленты. Они считают его пришельцем 25-метрового размера, имеющего огромные конечности для атаки противника.

Плавающие НЛО над территорией новозеландского заповедника были замечены множеством свидетелей событий


Также второй аппарат выстрелил в недра Руапеху и Науру Хью, где находится подземная база существ. Он показал людям их местонахождение, скрывающееся на 6-километровой глубине. Специалисты MUFON зафиксировали информацию, отметив, что внеземные гости следят за природными катастрофами, а также сами становятся виновниками их возникновения.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:55
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