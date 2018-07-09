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Тереза Мэй назначила нового министра по Brexit

В Великобритании Доминик Рааб стал новым министром по Brexit. Предыдущий министр по собственному желанию покинул данный пост.

Тереза Мэй назначила нового министра по Brexit


Назначение провела Тереза Мэй. При этом королева одобрила кадровую перестановку такого рода. Раньше Доминик Рааб являлся заместителем главы министерства, который ведает делами регионов, а также вопросами по местному самоуправлению. Он также занимал аналогичную должность в Министерстве Юстиции. Дэвид Дэвис, являющийся предыдущим министром по Brexit, посчитал план, предложенный правительством Великобритании, большой уступкой для Брюсселя. Это в основном касается вопросов общего рынка, а также таможенного союза Евросоюза. В свою очередь Доминика Рааба назначили новым министром через двенадцать часов после того, как предыдущий руководитель оставил свой пост.

По словам политологов, после таких шагов Мэй, британский парламент может ей объявить вотум недоверия. При этом главный лейборист Британии дал уже свои комментарии в отношении отставки Дэвиса. Там озвучено было много нелицеприятного для Терезы Мэй.
 
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Политика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:28
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