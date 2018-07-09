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Ирина Пинчук считает, что Ольга Бузова «вбила клин» в ее отношения с Романом Гриценко

Участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук поставила точку в романе с Ромой Гриценко, не забыв отметить виновника разрыва.

Ирина Пинчук считает, что Ольга Бузова «вбила клин» в ее отношения с Романом Гриценко

Звезда телестройки «Дом-2» не простила возлюбленному вновь воспылавших чувств к ведущей проекта Ольге Бузовой. Ситуацию осложнило и то, что возле наставницы пока нет второй половинки, а Ирина попросту устала изводиться от ревности.

Поклонники «Дома-2» и пары Пинчук-Гриценко не успели порадоваться, что Рома проявил гораздо большие чувства к Ире, чем обычный интерес, как вновь он переметнулся к более известной «домоседке». Пинчук дала понять, что Ольга вбила клин в отношения между ней и Гриценко, однако на личный разговор с Бузовой не решилась.

А если точнее, то инициатором разлада стал именно Рома. Ирина не стала подавать вида, что ее это не задевает, ведь накопилось слишком много обиды. Говоря о расставании с Гриценко, Пинчук дала понять, что виновницей всему стала Ольга, хотя не все телезрители согласны с ней. Справедливости ради стоит подчеркнуть, что Бузова не сделала ничего, чтобы рассорить ребят, хоть и примирить их также пыталась лишь для проформы.

«С Олей я не разговаривала. Не о чем нам с ней говорить. Все. Точка. Мне ее советы не нужны», - грубо прервала она советы посредников построить их диалог с Бузовой.

Тем временем он написал «повинную» в своем микроблоге. Он отметил, что искренне пытался создать отношения с Ирой, вот только сердцу не прикажешь, и Ольга до сих пор вызывает у него бурю эмоций.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:19
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