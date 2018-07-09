Николай Басков заявил, что скоро проведет свадьбу Ольги Бузовой и своего хорошего друга Тимофея Майорова

Ни для кого не является секретом то, что на данный момент уже стартовали съемки нового телешоу под названием «Замуж за Бузову». И пока 15 претендентов на сердце Ольги пытаются как-то завоевать ее внимание и соответственно сердце, Басков сделал неожиданное заявление.Стоит отметить, что Николая Баскова в последнее время довольно часто приглашают для проведения звездных свадеб, что может значит только одно – артист знает, что говорит.Несколько часов назад звездный «тамада» опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новую фотографию, на которой запечатлена сама Ольга Бузова в объятиях хорошо известного огромнейшему количеству преданных поклонников певицы молодого человека.К свежему снимку Николай Басков оставил подпись, в которой заявил своим подписчикам, что его хороший друг Тимофей решил сделать предложение Ольге Бузовой, пока другим мужчинам еще так и не удалось завоевать ее сердце. В конце своего поста артист заявляет, что свадьбу поющей телеведущей проведет именно он.На фотопубликации Николая Баскова, Ольгу обнимает ее экс-бойфренд Тимофей Майоров. Подчеркнем, что Бузова не единожды признавалась своим поклонникам, что ее связывают с Тимофеем очень теплые и доверительные отношения. Так как Майорову приходится жить на два государства – Россию и Финляндию, каждый раз приезжая в Москву мужчина стремиться увидеться с Бузовой.Нужно сказать, что Ольга неоднократно настаивала на том, чтобы ее отношения с Тимофеем воспринимали ее поклонники, общество и СМИ, как чисто дружеские. Так как Басков никогда не был замечен на пустых разговорах, это значит, что связывает Майорова и Бузову нечто большее.К слову, следует обратить внимание на то, что все сенсационные заявления Николая Басова, которые он делал в свое время о той или иной звездной паре, по результату всегда оказывались правдивыми.