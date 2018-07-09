Николай Басков заявил, что скоро проведет свадьбу Ольги Бузовой и своего хорошего друга Тимофея Майорова
Известный российский исполнитель Николай Басков заявил, что знает молодого человека, за которого прославленная поющая телеведущая Ольга Бузова совсем скоро выйдет замуж.
Ни для кого не является секретом то, что на данный момент уже стартовали съемки нового телешоу под названием «Замуж за Бузову». И пока 15 претендентов на сердце Ольги пытаются как-то завоевать ее внимание и соответственно сердце, Басков сделал неожиданное заявление.
Стоит отметить, что Николая Баскова в последнее время довольно часто приглашают для проведения звездных свадеб, что может значит только одно – артист знает, что говорит.
Несколько часов назад звездный «тамада» опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новую фотографию, на которой запечатлена сама Ольга Бузова в объятиях хорошо известного огромнейшему количеству преданных поклонников певицы молодого человека.
К свежему снимку Николай Басков оставил подпись, в которой заявил своим подписчикам, что его хороший друг Тимофей решил сделать предложение Ольге Бузовой, пока другим мужчинам еще так и не удалось завоевать ее сердце. В конце своего поста артист заявляет, что свадьбу поющей телеведущей проведет именно он.
На фотопубликации Николая Баскова, Ольгу обнимает ее экс-бойфренд Тимофей Майоров. Подчеркнем, что Бузова не единожды признавалась своим поклонникам, что ее связывают с Тимофеем очень теплые и доверительные отношения. Так как Майорову приходится жить на два государства – Россию и Финляндию, каждый раз приезжая в Москву мужчина стремиться увидеться с Бузовой.
Нужно сказать, что Ольга неоднократно настаивала на том, чтобы ее отношения с Тимофеем воспринимали ее поклонники, общество и СМИ, как чисто дружеские. Так как Басков никогда не был замечен на пустых разговорах, это значит, что связывает Майорова и Бузову нечто большее.
К слову, следует обратить внимание на то, что все сенсационные заявления Николая Басова, которые он делал в свое время о той или иной звездной паре, по результату всегда оказывались правдивыми.