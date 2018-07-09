Арбузы и бананы возглавили список моющихся продуктов – Медики

Если не очищать их поверхность, бактерии могут попасть в организм вместе с мякотью. Это также относится к консервным банкам перед их открытием. Орехи моют даже в очищенном состоянии, потому что никто не знает, как они хранились и перевозились. Сухофрукты тоже замачиваются, даже при наличии упаковки.Вторая часть перечня была посвящена продуктам, не требующим такой обработки. Сюда вошли яйца, имеющие защитную пленку после обработки. Грибы можно просто прополоскать, а мясо вообще не стоит опускать в воду, потому что, микроорганизмы уничтожаются в процессе термической обработки.