Аппарт Parker Solar Probe получил свой солнцезащитный экран

Сообщается, что Parker Solar Probe получил все необходимые для изучения нашей родной звезды приборы. В частности система сможет изучать скорость движения заряженных частиц, а также магнитное поле и плазму Солнца. Помимо этого PSP будет исследовать корону и гелиосферу звезды.Ввиду того, что аппарат будет работать очень близко к Солнцу, то специально для защиты всех систем миссии инженеры создали теплозащитный экран. Его уже установили на аппарат. Известно, что диаметр и толщина защитного элемента составляет 2,4 и 11,5 метра соответственно. Вес конструкции 73 кг. В основном экран сделан из композитного материала, слои которого соединяются углеродной пеной.Разработчики считают, что покрытие сможет выдержать температуру до 1400 градусов по Цельсию.