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Аппарт Parker Solar Probe получил свой солнцезащитный экран

В начале следующего месяца должен состояться запуск аппарата Parker Solar Probe на борту ракеты Delta IV Heavy. Зонд займется изучением Солнца, при этом он приблизится к светилу всего на 5,9 млн. км.

Аппарт Parker Solar Probe получил свой солнцезащитный экран


Сообщается, что Parker Solar Probe получил все необходимые для изучения нашей родной звезды приборы. В частности система сможет изучать скорость движения заряженных частиц, а также магнитное поле и плазму Солнца. Помимо этого PSP будет исследовать корону и гелиосферу звезды.

Ввиду того, что аппарат будет работать очень близко к Солнцу, то специально для защиты всех систем миссии инженеры создали теплозащитный экран. Его уже установили на аппарат. Известно, что диаметр и толщина защитного элемента составляет 2,4 и 11,5 метра соответственно. Вес конструкции 73 кг. В основном экран сделан из композитного материала, слои которого соединяются углеродной пеной.

Разработчики считают, что покрытие сможет выдержать температуру до 1400 градусов по Цельсию.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:23
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