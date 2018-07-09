Аппарт Parker Solar Probe получил свой солнцезащитный экран
В начале следующего месяца должен состояться запуск аппарата Parker Solar Probe на борту ракеты Delta IV Heavy. Зонд займется изучением Солнца, при этом он приблизится к светилу всего на 5,9 млн. км.
Сообщается, что Parker Solar Probe получил все необходимые для изучения нашей родной звезды приборы. В частности система сможет изучать скорость движения заряженных частиц, а также магнитное поле и плазму Солнца. Помимо этого PSP будет исследовать корону и гелиосферу звезды.
Ввиду того, что аппарат будет работать очень близко к Солнцу, то специально для защиты всех систем миссии инженеры создали теплозащитный экран. Его уже установили на аппарат. Известно, что диаметр и толщина защитного элемента составляет 2,4 и 11,5 метра соответственно. Вес конструкции 73 кг. В основном экран сделан из композитного материала, слои которого соединяются углеродной пеной.
Разработчики считают, что покрытие сможет выдержать температуру до 1400 градусов по Цельсию.
Сообщается, что Parker Solar Probe получил все необходимые для изучения нашей родной звезды приборы. В частности система сможет изучать скорость движения заряженных частиц, а также магнитное поле и плазму Солнца. Помимо этого PSP будет исследовать корону и гелиосферу звезды.
Ввиду того, что аппарат будет работать очень близко к Солнцу, то специально для защиты всех систем миссии инженеры создали теплозащитный экран. Его уже установили на аппарат. Известно, что диаметр и толщина защитного элемента составляет 2,4 и 11,5 метра соответственно. Вес конструкции 73 кг. В основном экран сделан из композитного материала, слои которого соединяются углеродной пеной.
Разработчики считают, что покрытие сможет выдержать температуру до 1400 градусов по Цельсию.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:23