Ученые засняли новое свидетельство разрушения ледника в Гренландии

Айсберг, отколовшийся от гренландского ледника Гельмэля, размером как территория от нижнего Манхэттена до Мидтауна в Нью-Йорке.«Глобальный подъем уровня моря является неоспоримым и последовательным», – отмечает Дэвид Холланд, профессор Института математики Нью-Йорка и NYU Абу-Даби, который возглавил исследовательскую группу.Явление, также известное как отел (отрыв больших блоков льда от ледника) значимо для ученых и политиков.«Айсберги в конечном итоге определяют глобальный подъем уровня моря, – добавляет Дениз Холланд, координатор по логистике Лаборатории динамики окружающей среды NYU и Центра глобального изменения уровня моря Нью-Йорка, расположенного в Абу-Даби. – Чем лучше мы понимаем, что происходит, тем более точные симуляции мы можем создать, чтобы предсказать и спланировать изменение климата».Событие, снятое на видео, началось 22 июня в 11:30 по местному времени и проходило около 30 минут (видео сократило время примерно до 90 секунд).На видео изображен широкий и плоский айсберг, который отходит от ледника.«Диапазон различных стилей образования айсберга помогает нам создавать лучшие компьютерные модели», – объясняет Дениз Холланд.Согласно оценке 2017 года, крах всего Западного антарктического ледникового щита привел бы к росту уровня воды в море на 3 метра. Такие изменения спровоцировали бы затопление прибрежных районов по всему миру, включая Нью-Йорк.На сегодня ледник Туэйтса, часть Западного антарктического ледяного покрова, уже осушил массу воды, которая примерно равна территории Великобритании или штату Флорида, и составляет примерно 4% глобального подъема уровня моря от показателей, удвоившихся с середины 1990-х годов.