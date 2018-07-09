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Уфологи считают сюжет фильма ужасов “The Endless” самым правдивым рассказом о пришельцах

Критики часто ругают данный жанр из-за обилия призраков и иных существ, не соответствующих действительности. Однако уфологи считают сюжет фильма ужасов “The Endless” самым правдивым рассказом о пришельцах.

Его авторами стали Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, а также, несмотря на малый бюджет, фильм уже получил позитивные отзывы от экспертов. Россияне тоже смогут скоро увидеть новинку на экранах, которая поведает им о братьях, сбежавших из секты исследователей.

Уфологи считают сюжет фильма ужасов “The Endless” самым правдивым рассказом о пришельцах


Затем через 10 лет люди получили сообщение от второй семьи, решив вернуться в поселение. Оказалось, что никто из их приятелей не постарел, потому что незримая сила постоянное выходила с ними на связь через снимки и ролики. Специалисты считают, что этот момент отлично показывает, насколько земляне беззащитны перед внеземными цивилизациями.
 
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Культура
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:45
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