В Китайской инженерной академии раскрыли некоторые подробности о сверхтяжелом носителе «Чанчжэн-9»
Сотрудник Китайской инженерной академии Лонг Лехао рассказал журналистам о некоторых особенностях будущей сверхтяжелой ракеты «Чанчжэн-9». Отмечается, что ракета сможет выводить до 140 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, а также 50 и 44 тонны при полетах на Луну и Марс соответственно.
Таким образом, «Чанчжэн-9» сможет сравниться по грузоподъемности с Saturn V. При этом даже такие ракеты как Falcon Heavy и SLS останутся по этому показателю позади, поскольку они смогут выводить до 64 и 95-130 тонн на низкую околоземную орбиту соответственно.
Лехао утверждает, что высота и диаметр «Чанчжэн-9» составят 93 и 10 метров, а масса с топливом достигнет отметки в 4000 тонн. Китайские инженеры собираются произвести три разные версии этой системы. Самой легкой будет модель без боковых ускорителей. Вторая версия получит два боковых модуля, а третью оснастят четырьмя ускорителями.
По словам Лехао, 70% всех компонентов ракеты-носителя «Чанчжэн-9» уже разрабатываются на данный момент.