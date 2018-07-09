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Шестого ребенка спасли из затопленной пещеры на територии Таиланда

Шестого ребенка спасли на сегодняшний день из затопленной пещеры на территории Таиланда.

Шестого ребенка спасли из затопленной пещеры на територии Таиланда


С начала второго дня спасательной операции бригадой спасателей из затопленной пещеры на поверхность вывели двух подростков. Это случилось на территории таиландской провинции Чианграй. Имеется информация, что в районе осуществления операции заметили медицинский вертолет и несколько машин медицинской "скорой помощи". Но власти Таиланда не подтверждают пока информацию касательно успешной эвакуации двух детей. Спасатели в понедельник начали второй этап эвакуации. В операции задействовали около 80 дайверов. Из них многие являются иностранными спасателями, приехавшими из Австралии, а также Великобритании. Спасатели в воскресенье благополучно эвакуировали четыре человека из группы, которая состоит из двенадцати членов детской футбольной команды, а также их тренера. Они все оказались заблокированными 23 июня в пещере вследствие наводнения.



Власти, а также штаб по спасению собираются ускорить процесс вследствие неблагоприятных метеопрогнозов, которые не исключают новые ливневые дожди. Это может основательно осложнить операцию.
 
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В мире / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:19
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