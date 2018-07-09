Эксперты предложили россиянам определить любимые компании-производители гаджетов

Указанные выше обстоятельства повлияли на предпочтения для большей части россиян, тогда как раньше у некоторых хватало средств на флагманские смартфоны от Samsung, сегодняшняя ситуация заставляет задуматься над покупкой модели среднего уровня. Населению было предложено проголосовать на выбор из 10-ти компаний, выбирать можно и не один вариант, если в предпочтениях несколько брендов. Список содержал Samsung, Apple, LG, Xiaomi, Acer, Sony, Huawei а так же HTC, Google и ASUS, получался выбор из наиболее известных марок.В результате лидерство одержано Xiaomi, собравшей 34% голосов. Ее устройства россияне определили, как самые интересные. Следом в расположили Samsung, с итогом в 18%. Замкнула тройку лидеров «яблочная» Apple. Она заслужила примерно 10% голосов россиян.На четвертое место попадает Huawei с 9%, следом идет Sony, набравшая 8% приверженцев, только этот результат принадлежит скорее не смартфонам, а игровым приставкам. Шестую позицию заняла корпорация Google - 7,4%. Седьмой строчкой отмечен ASUS - 5%, восьмой позицией довольствуется LG и ее 4%.HTC расположилась на предпоследней строчке, она получала всего 2,3% голосов. Последним идет Acer, этот бренд набрал 2% голосов участников. В общем, голосование охватило более чем 4,1 тысяч участников, из разных регионов страны.