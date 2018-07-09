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Эксперты предложили россиянам определить любимые компании-производители гаджетов

Проведенный экспертами опрос, позволил определить предпочтения россиян относительно компаний, гаджеты которых наиболее впечатляют при их эксплуатации. Решение исследователей на подобный эксперимент, было вызвано сложившейся ситуацией на рынке электроники в РФ, который был подвержен значительным изменениям за последние 5 лет, в связи с ситуацией по обесцениванию курса рубля относительно других валют, что повлияло на рост цен на девайсы.

Указанные выше обстоятельства повлияли на предпочтения для большей части россиян, тогда как раньше у некоторых хватало средств на флагманские смартфоны от Samsung, сегодняшняя ситуация заставляет задуматься над покупкой модели среднего уровня. Населению было предложено проголосовать на выбор из 10-ти компаний, выбирать можно и не один вариант, если в предпочтениях несколько брендов. Список содержал Samsung, Apple, LG, Xiaomi, Acer, Sony, Huawei а так же HTC, Google и ASUS, получался выбор из наиболее известных марок.
Эксперты предложили россиянам определить любимые компании-производители гаджетов


В результате лидерство одержано Xiaomi, собравшей 34% голосов. Ее устройства россияне определили, как самые интересные. Следом в расположили Samsung, с итогом в 18%. Замкнула тройку лидеров «яблочная» Apple. Она заслужила примерно 10% голосов россиян.

На четвертое место попадает Huawei с 9%, следом идет Sony, набравшая 8% приверженцев, только этот результат принадлежит скорее не смартфонам, а игровым приставкам. Шестую позицию заняла корпорация Google - 7,4%. Седьмой строчкой отмечен ASUS - 5%, восьмой позицией довольствуется LG и ее 4%.

HTC расположилась на предпоследней строчке, она получала всего 2,3% голосов. Последним идет Acer, этот бренд набрал 2% голосов участников. В общем, голосование охватило более чем 4,1 тысяч участников, из разных регионов страны.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:08
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