Жительница Люберец опубликовала в сетях фото кошки породы мейн-кун с человеческими чертами лица

Хозяйка гордится своей Валькирией, имеющей столь необычный внешний вид, а также в сюжете видно, что домашний питомец разумно смотрит на объектив камеры. Некоторые лица предположили, что это создание раньше могло быть человеком, после чего предложили женщине снимать его в рекламе и фильмах ужасов.Животное имеет черный окрас, немного напугавший юзеров, но сама горожанка сообщила, что имеет несколько котят. Мама передала им особенности морды, которая притягивает и немного настораживает любителей животных.