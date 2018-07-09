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В Башкирии на детей напало стадо коров

Трое детей в Башкирии пострадали от коров: на них и на их сопровождающую напало пасшееся неподалеку стадо.

В Башкирии на детей напало стадо коров


В районе села Япрыково трое детей от 9 до 11 лет выгуливали собаку. С ними вместе находилась взрослая женщина. В какой-то момент собака стала лаять на пасшееся поблизости стадо коров лимузинской породы. Перепуганные коровы направились к людям. После такой «встречи» все четверо оказались в больнице с травмами различной степени тяжести, причем один из детей находится в реанимации.

Сообщается, что за стадом присматривал пастух. Пока по факту инцидента проводится досудебное расследование. По его итогам позже будет принято процессуальное решение.

К слову, по оценке ветеринаров, коровы породы лимузинская «славятся» своей агрессивностью.
 
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 16:21
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