В Башкирии на детей напало стадо коров

В районе села Япрыково трое детей от 9 до 11 лет выгуливали собаку. С ними вместе находилась взрослая женщина. В какой-то момент собака стала лаять на пасшееся поблизости стадо коров лимузинской породы. Перепуганные коровы направились к людям. После такой «встречи» все четверо оказались в больнице с травмами различной степени тяжести, причем один из детей находится в реанимации.Сообщается, что за стадом присматривал пастух. Пока по факту инцидента проводится досудебное расследование. По его итогам позже будет принято процессуальное решение.К слову, по оценке ветеринаров, коровы породы лимузинская «славятся» своей агрессивностью.