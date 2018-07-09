АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Прототипы скафандра и кресел для корабля «Федерация» представят в 2018 году

Руководитель НПП "Звезда" Сергей Поздняков рассказал, что первые образцы многоразовых скафандров и универсальных кресел для "Федерации" презентуют публике в последних месяцах текущего года. Космическая экипировка проходит стадию опытно-конструкторских проверок.

Прототипы скафандра и кресел для корабля «Федерация» представят в 2018 году


В настоящий момент российские специалисты для полетов используют скафандры "Сокол". Инновационный космический костюм станет многоразовым, когда каждый покоритель космоса сможет выбрать скафандр под себя с минимальной переподготовкой. Один космический костюм подойдет различным космонавтам.

После презентации прототипов начнется стадия заводских экспериментов. Затем костюмы протестируются на земле и внутри корабля. Последняя фаза - летные тесты. Перед запуском серийного производства планируется изготовить 20 костюмов. Что касается кресел, то они должны стать универсальными, когда разные космонавты смогут комфортно разместиться внутри.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 22:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жители Краснодара запечатлели на камеру полет
В Китайской инженерной академии раскрыли
Уфологи считают сюжет фильма ужасов “The Endless”
Прототипы скафандра и кресел для корабля
В Грузии задержали пастуха по подозрению в
Появились изображения смартфона Nokia X5
Археологи нашли древнегреческие арфу и лиру при
Бутылочная скала стала лидером в списке самых
В водах Азовского моря эксперты обнаружили
Ростех представил прочный ноутбук с процессором
Представлена юбилейная вариация кроссовера
Бри Ларсон сообщила о завершении съемок фильма
Ученые: Потеря детских воспоминаний до трех лет
Ученые нашли самый яркий квазар в ранней Вселенной
Расшифровка Библии и предсказания Нострадамуса
Lamborghini Aventador SVJ планирует побить
Американка вытащила на сушу акулу и была признана
Иностранные болельщики обвинили западные СМИ в
Алла Пугачева помогла племяннику Владу
Звезду из «Бригады» наказали за пистолет
Артем Дзюба в ближайшие дни может подписать
Мама певицы Риты Оры выглядит моложе дочери
Бывшего наставника «Барселоны» назначили главным
“Бункер 754” на полигоне Капустин Яр является
Исследование CRISPR воссоздало стадии превращения
Пожилой китаец спас выпавшего из окна ребенка,
Сборная России стала лучшей командой ЧМ-2018 по
Плавающие НЛО над территорией новозеландского
Эвелина Бледанс имеет романтические отношения с
Ученые: В 2051 году люди смогут жить до 650 лет и
Просмотреть все новости