Прототипы скафандра и кресел для корабля «Федерация» представят в 2018 году

В настоящий момент российские специалисты для полетов используют скафандры "Сокол". Инновационный космический костюм станет многоразовым, когда каждый покоритель космоса сможет выбрать скафандр под себя с минимальной переподготовкой. Один космический костюм подойдет различным космонавтам.После презентации прототипов начнется стадия заводских экспериментов. Затем костюмы протестируются на земле и внутри корабля. Последняя фаза - летные тесты. Перед запуском серийного производства планируется изготовить 20 костюмов. Что касается кресел, то они должны стать универсальными, когда разные космонавты смогут комфортно разместиться внутри.