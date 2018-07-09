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ЧМ 2018: Звезда Англии Гарри Магуайр настаивает, что команда дойдет до финала в России

Гарри Магуайр утверждает, что «Россия 2018» уже стала массивной историей успеха «Three Lions» Гарета Саутгейта. Защитник, который забил первый гол Англии в матче со Швецией со счетом 2:0, настаивает на том, что эта история еще не закончена.
ЧМ 2018: Звезда Англии Гарри Магуайр настаивает, что команда дойдет до финала в России


В Англии уже гарантировано возвращение героев домой, что бы ни случилось в матче против Хорватии в Москве в среду, или, если они выиграют эту игру, в финале Кубка мира в воскресенье.

Еще в 1990 году более 300 000 болельщиков собрались в аэропорту Лутона, чтобы поприветствовать команду Бобби Робсона после того, как она проиграла драматическую полуфинальную пенальти против Западной Германии.

Ни одна из сторон Англии до сих пор не связывалась со своей публикой.

Магуайр считает, что этот турнир станет одним из лучших в стране, независимо от результатов следующей недели.

«Это успех, несомненно, – утверждает Лестерский колосс. – Мы в полуфинале, это действительно большое достижение парней. События много значат для нас всех, мы очень гордимся. Мы все еще не закончили, и мы уверены, что сможем окончательно дойти до финала».

Послематчевые торжества в Англии были более сдержанными, чем после победы второго раунда над Колумбией, игроки Гарета Саутгейта уже в предвкушении матча, который пройдет в среду.
 
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Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 15:54
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