Путин не встретится с Макроном на матче в Санкт-Петербурге

Из-за напряженного графика Путин не посетит матч Франция – Бельгия, где могла б состояться встреча с французским лидером. При том встречи с Макроном в повестке дня лидера РФ не было, потому что французский лидер в Россию прилетит, чтобы просто поддержать национальную команду. Дмитрий Песков отметил, что господин Макрон в Санкт-Петербург прибывает на футбольный матч, после чего планирует покинуть город. Песков заметил, что у Франции и РФ нет недостатка в контактах, вследствие этого ничего не произойдёт, если президенты не встретятся в рамках матча российского мундиаля.Встреча команд Франции и Бельгии запланирована на 10 июля в Санкт-Петербурге в 21:00. Игру должны посетить свыше 20 000 иностранных болельщиков, а также высоких гостей. В РФ кроме Макрона собираются премьер-министр Бельгии, а также министр иностранных дел.