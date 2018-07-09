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Путин не встретится с Макроном на матче в Санкт-Петербурге

Глава Франции Эммануэль Макрон, прилетев на полуфинальный матч футбольной команды в РФ, не сможет провести с Владимиром Путиным переговоры из-за его графика.

Путин не встретится с Макроном на матче в Санкт-Петербурге


Из-за напряженного графика Путин не посетит матч Франция – Бельгия, где могла б состояться встреча с французским лидером. При том встречи с Макроном в повестке дня лидера РФ не было, потому что французский лидер в Россию прилетит, чтобы просто поддержать национальную команду. Дмитрий Песков отметил, что господин Макрон в Санкт-Петербург прибывает на футбольный матч, после чего планирует покинуть город. Песков заметил, что у Франции и РФ нет недостатка в контактах, вследствие этого ничего не произойдёт, если президенты не встретятся в рамках матча российского мундиаля.

Встреча команд Франции и Бельгии запланирована на 10 июля в Санкт-Петербурге в 21:00. Игру должны посетить свыше 20 000 иностранных болельщиков, а также высоких гостей. В РФ кроме Макрона собираются премьер-министр Бельгии, а также министр иностранных дел.
 
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Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:05
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