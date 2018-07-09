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Анна Нетребко впервые показала голый живот

Впервые оперная певица Анна Нетребко показала голый живот. До этого никто не подозревал, что оперная дива такая стройная, так как все привыкли видеть певицу в роскошных вечерних нарядах, но обычной жизни звезда позволяет себе и джинсы и шорты.

Анна Нетребко впервые показала голый живот


Анна Нетребко никогда не выкладывала в сеть фотографий в коротких топах с открытым животом. Недавно певица впервые опубликовала снимок, на котором она демонстрирует свою талию. В настоящее время оперная дива отдыхает со своей семьёй на венецианском побережье, где она запечатлена на фоне зелёных полей. На фотографии певица в полосатой юбке и в коротком топе едет на велосипеде, демонстрируя свою фигуру, которой может позавидовать любая женщина.

Поклонники певицы оценили данный снимок, отмечая, что она чертовски мила. Подписчики засыпали звезду комплиментами, называя шикарной женщиной-мечтой. Никто не ожидал, что Анна Нетребко такая подтянутая, в свои 46 лет певица выглядит просто шикарно.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:36
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