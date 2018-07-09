Анна Нетребко впервые показала голый живот

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago 7 Июл 2018 в 6:55 PDT

Анна Нетребко никогда не выкладывала в сеть фотографий в коротких топах с открытым животом. Недавно певица впервые опубликовала снимок, на котором она демонстрирует свою талию. В настоящее время оперная дива отдыхает со своей семьёй на венецианском побережье, где она запечатлена на фоне зелёных полей. На фотографии певица в полосатой юбке и в коротком топе едет на велосипеде, демонстрируя свою фигуру, которой может позавидовать любая женщина.Поклонники певицы оценили данный снимок, отмечая, что она чертовски мила. Подписчики засыпали звезду комплиментами, называя шикарной женщиной-мечтой. Никто не ожидал, что Анна Нетребко такая подтянутая, в свои 46 лет певица выглядит просто шикарно.